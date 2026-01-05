Размер шрифта
В России сняли с продажи свыше 22 млн бутылок напитка Aloe Vera

«Честный знак» заблокировал продажу 22,5 млн бутылок напитка Aloe Vera
Telegram-канал Mash

Система маркировки «Честный знак» удовлетворила требование Роспотребнадзора и остановила продажу более 22,5 млн единиц напитка Aloe Vera. Это самая масштабная блокировка с применением механизмов маркировки, сообщает газета «Коммерсантъ» cо ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором «Честного знака».

Как говорится в письме Роспотребнадзора, надзорное средство просило центр принять срочные меры «по недопущению причин возможного вреда жизни и здоровью граждан». Продажи данной продукции должны быть приостановлены «до дополнительного уведомления».

В конце декабря Роспотребнадзор инициировал приостановление продажи партии напитка Aloe Vera.

26 декабря в одном из супермаркетов в Новой Москве обнаружили партию Aloe Vera, содержащую неизвестное химическое вещество в составе четырех бутылок этого напитка. Впоследствии пресс-служба торговой сети проинформировала общественность о решении изъять данный напиток из продажи и инициировать проведение экстренной проверки качества. Управление Роспотребнадзора по городу Москве приступило к эпидемиологическому расследованию инцидента.

Ранее в Самаре суд вынес приговор по делу о массовом отравлении напитком «Мистер Сидр».

