Россия запретила въезд 28 гражданам Канады

Россия запретила въезд в страну на постоянной основе 28 гражданам Канады, которые занимаются продвижением неонацистской идеологии. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«В ответ на объявлявшиеся ранее официальной Оттавой неправомерные антироссийские ограничения въезд в Россию закрывается на постоянной основе для 28 канадских граждан, деятельность которых в структурах и организациях пробандеровского толка направлена на продвижение преступной неонацистской идеологии, ныне проповедуемой киевским режимом», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Там отметили, что эти лица, игнорируя исторические факты и правду о событиях Великой Отечественной войны, стремятся «упрочить связку Канады с наиболее радикальными и непримиримыми националистическими силами на Украине». Одним из доказательством этой тенденции является назначение экс-главы МИД Канады Христи Фриланд, внучки гитлеровского приспешника Михайло Хомяка, на должность внештатного советника украинского президента Владимира Зеленского по вопросам экономического развития, добавили в МИД.

12 ноября Канада расширила санкции против России. В список включены 13 физических и 11 юридических лиц, включая несколько, причастных к разработке и развертыванию российской программы беспилотников.

Посольство России в Оттаве подчеркнуло, что новые санкции Канады в отношении России эффективны не больше, чем «противомоскитная сетка на подводной лодке». По мнению российских дипломатов, санкции Канады не замечают за пределами Оттавы.

Ранее Россия закрыла въезд для 99 граждан Канады.