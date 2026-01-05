Размер шрифта
Спортивный костюм Мадуро распродали за несколько часов

Nike: продажи серого костюма, в котором задержали Мадуро, резко выросли
Продажи спортивного костюма линейки Nike Tech Fleece, в котором задержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро, резко выросли после публикации фото с лидером, одетым в эту модель. На официальном сайте Nike говорится, что большая часть размерной сетки была продана.

Цена на костюм выросла в три раза: с привычных 180$ до 500-1000$ на аукционах и специализированных площадках.

На сайте сказано, что ходовых размеров в наличии нет. На данный момент пользователи могут приобрести костюм в размерах XS, S и XL за 99€.

3 января 2026 года США ударили по Венесуэле и захватили президента Николаса Мадуро с женой.

В США лидера страны планируют предать суду за преступления, связанные с созданием наркокартеля. На данный момент обязанности президента Венесуэлы исполняет вице-президент республики Делси Родригес.

Ранее очевидцы раскрыли подробности о взрывах в столице Венесуэлы.

