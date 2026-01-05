Какие китайские автокомпании уйдут из России в 2026 году

Автомобильные марки, продающие менее 5 тыс. автомобилей в год, вынуждены будут уйти с российского авторынка в 2026 году из-за убытков, рассказали «Газете.Ru» представители отрасли. Среди таких брендов — несколько автокомпаний, которые стремительно теряют дилеров, практически исчерпали запасы машин и находятся в группе риска. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Автопроизводители с низкими продажами и без производства в России могут уйти с российского рынка в 2026 году, рассказали «Газете.Ru» участники рынка.

«Бренды, которые продают более 5 тыс. автомобилей в год, не уйдут с российского рынка, а те, кто продает меньше 5 тыс. авто в год, могут уйти. В среднесрочной перспективе локализация производства — это единственный путь для китайских производителей, чтобы работать в России», — рассказал «Газете.Ru» гендиректор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский.

Он уточнил, что ассортимент доступных моделей и ценовая политика брендов могут измениться. По его словам, автомобильный рынок неизбежно пройдет через период трансформации: некоторые модели могут временно пропасть, но появятся новые предложения от производителей, сумевших адаптироваться к изменившимся условиям .

Гендиректор «Автодома» указал, что из-за двух этапов повышения утильсбора в России ожидается резкое падение продаж гибридных машин, включая такие марки, как Lixiang, Aito, Wey, Exlantix и Zeekr. Из-за того же фактора резко вырастет цена популярных семейных машин Hyundai Palisade, Kia Carnival, Hyundai Santa Fe, которые в последние годы поставлялись в Россию по альтернативному импорту.

Для дилера работа с брендом становится экономически невыгодной, если продажи марки через дилерский центр не превышают 50–70 автомобилей в месяц, поскольку при таких скромных объемах сложно окупать фиксированные издержки на зарплату сотрудников, содержание шоу-рума и склада, пояснил «Газете.Ru» директор розничных продаж автомобильной группы «Авилон» Илья Петров.

«Фактически убыточной работа становится, если ежемесячные продажи опускаются ниже 20–30 автомобилей. В этом случае маржинального дохода уже не хватает для покрытия операционных затрат, и дилеры начинают отказываться от развития такого бренда», — сказал Петров.

Кандидаты на вылет

На протяжении 2025 года у ряда работающих в России автомобильных брендов последовательно сокращалось число дилерских центров. По подсчетам аналитического агентства «Автостат», больше всего автосалонов по итогам трех кварталов потеряла китайская Kaiyi (принадлежит Chery). В числе лузеров также Dongfeng, Jetta, Xcite, Ora и Livan.

«С начала года больше всего дилеров потерял бренд Kaiyi — 36. На 32 дилерских контракта меньше стало у Dongfeng, на 26 — у Jetta, на 22 — у Livan и Xcite», — отмечает «Автостат».

В случае с Kaiyi есть и другие признаки скорого сворачивания ее деятельности: согласно данным на официальном сайте марки, у дилеров компании по всей России осталось в наличии всего 70 автомобилей четырех моделей, из них 19 машин доступно в Москве. При этом, в частности, среди седанов E5 до сих пор предлагаются машины 2023 года выпуска. Всего же дилеров у бренда в России — 17.

Кроме того, о планах Kaiyi свернуть производство и продажи в РФ еще летом 2025-го сообщал проект «Авто Mail» со ссылкой на осведомленный источник.

Также почти закончились у дилеров запасы кроссоверов бренда XCite. Всего на учет в России встало 18 тыс. машин этой марки, а сборка авто прекратилась в начале 2025 года, сообщил в своем Telegram-канале гендиректор «Автостата» Сергей Целиков.

«Модель X-cross 7 практически закончилась, X-cross 8 еще можно найти. По состоянию на 21 декабря на учет встало уже более 18 тысяч автомобилей XCite. В том числе 15 тысяч X-cross 7 и чуть более 3 тысяч X-cross 8», — уточнил он.

Единицами исчисляется количество доступных для приобретения электромобилей Ora (входит в концерн Great Wall Motor). На популярных классифайдах по состоянию на конец декабря у дилеров по всей России было доступно всего семь машин — в Казани и Магнитогорске. Ora вышла на российский рынок в 2023 году, все нераспроданные новые машины — того же года выпуска. О том, что нового завоза не будет, еще в начале 2025 года дистрибьютор сообщил дилерам, передавал портал Drom.

Кроме того, некоторые китайские марки могут спрятаться под маскировочные бренды, созданные специально для российского рынка. В частности, осенью 2025 года японское агентство Nikkei сообщило, что к 2027 году из России планируется вывести бренд Chery в связи с выходом китайского автопроизводителя на гонконгскую биржу.

«Автопроизводитель также объявил о намерении к 2027 году фактически уйти с российского рынка, своего крупнейшего рынка за пределами Китая, «демонстрируя соблюдение санкций и правил экспортного контроля», — сообщало агентство со ссылкой на биржевые документы Chery. О ситуации с брендом и о том, останется ли его продукция в РФ, подробно писала «Газета.Ru».

По состоянию на конец декабря 2025 года владельцем официального сайта Chery в России уже значится ООО «Тенет Рус» вместо прежнего АО «Чери Автомобили Рус», а кроссоверы Tenet с бывшего завода Volkswagen в Калужской области вышли в лидеры российского авторынка.