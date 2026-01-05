Звезду турецкого сериала задержали по делу о наркотиках

В Стамбуле сотрудники полиции задержали звезду турецкого сериала «Клюквенный щербет» Догукана Гюнгера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру города.

По ее информации, исполнитель главной роли в шоу был задержан в рамках расследования прокуратурой дела о приобретении, хранении и употреблении наркотиков. Всего правоохранители арестовали 23 человека, в том числе деятелей культуры и блогеров. В рамках расследования дела под стражу были взяты уже 36 человек.

В декабре президента «Фенербахче» Садеттина Сарана задержали после сданного положительного теста на наркотики. Для проведения тестирования у мужчины был взят образец волос, в ходе него проба дала положительный результат на кокаин.

В октябре сообщалось, что в рамках операции по борьбе с поощрением и контрабандой наркотиков в Турции были задержаны несколько популярных артистов. Речь идет о певице Хадисе, исполнительнице Симге Сагын, блогерах Дилане и Энгине Полате, актрисе Демет Эвгаре и актере Кубилае Аке.

Ранее актера Театра на Таганке задержали со свертком наркотиков в Москве.