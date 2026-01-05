Размер шрифта
Экс-игрок сборной России объяснил уход Баринова из «Локомотива»

Экс-футболист Деменко: Баринов обиделся на «Локомотив»
РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита», московского «Спартака» и «Краснодара», а также сборной России в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о причинах, по которым капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов отказался продлить контракт с клубом и перейдет в ЦСКА. Специалист считает, что предложенное клубом изначально понижение зарплаты стало решающим фактором.

«Я просто вообще не могу понять «Локомотив», почему он не оставил своего капитана. Вот мне в этом плане понравился московский «Спартак» по отношению к Зобнину. Как бы то ни было, Баринов тоже очень много лет отдал «Локомотиву». Почему они не договорились? Такое отношение… Мне кажется, Баринов уже достаточно опытный игрок, чтобы терпеть такое отношение. Что «Локомотив» потерял его, это, естественно, упущение руководства клуба. С ним общались, разговаривали, но он обиделся, что изначально так поступили», — считает Деменко.

29-летний Баринов в текущем сезоне провел 17 матчей в Российской премьер-лиге, отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Ранее Хуана Карседо упрекнули перед переходом в «Спартак».

