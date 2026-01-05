Зеленский назвал два варианта развития событий на Украине

Зеленский: Украине необходимо готовиться либо к обороне, либо к дипломатии

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале назвал два варианта развития событий в стране.

По словам Зеленского, Киев стремится к миру, но «своей силы Украина никому не отдаст», поэтому стране необходимо готовиться либо к дипломатии, либо к дальнейшей обороне.

Он напомнил, что в настоящее время ведется подготовка к предстоящей дипломатической неделе, в рамках которой запланированы мероприятия в Европе.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что идея проведения саммита по Украине в Стамбуле не отброшена.

5 января представитель Еврокомиссии Мацей Берестецкий сообщил, что Киев получит первый транш из €90 млрд во втором квартале 2026 года.

29 декабря Зеленский в своем Telegram-канале писал, что Украина заинтересована, чтобы Россия выплатила деньги на восстановление страны и чтобы «это были репарации».

Ранее на Западе раскритиковали новогоднее обращение Зеленского.