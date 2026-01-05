Генсек ООН заявил, что США не соблюдали нормы международного права в Венесуэле

Гутерриш: США не соблюдали нормы международного права при операции в Венесуэле

Генсек ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что США не соблюдали нормы международного права, проводя свою операцию в Венесуэле. Об этом говорится в его заявлении, которое зачитала замгенсека по политическим вопросам Розмари Дикарло во время заседания Совбеза ООН, трансляция ведется на YouTube-канале всемирной организации.

«Я по-прежнему глубоко обеспокоен тем, что нормы международного права не были соблюдены во время военной операции, имевшей место 3 января», — сказано в сообщении.

По словам Гутерриша, будущее южноамериканской республики после американских ударов остается неопределенным и вызывает большие опасения.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее американский дипломат назвал операцию США в Венесуэле тревожным прецедентом.