Трамп рассказал, сколько США получили в виде поступлений от пошлин

Трамп: США получили и вскоре получат более $600 млрд от пошлин

США получили и вскоре получат более $600 млрд в виде поступлений от пошлин и стали гораздо сильнее, чем прежде. Об этом написал в соцсети Truth Social американский президент Дональд Трамп.

«Мы получили и скоро получим более $600 млрд в виде пошлин, но фейковые СМИ отказываются об этом говорить, потому что они ненавидят и не уважают нашу страну», — написал глава Белого дома.

По его словам, данные СМИ также хотят вмешаться в предстоящее решение по пошлинам, которое американский лидер считает одним из самых важных в истории Верховного суда США.

Трамп заявил, что благодаря тарифам Соединенные Штаты стали намного сильнее и уважаемее, чем когда-либо прежде, как в финансовом плане, так и с точки зрения национальной безопасности.

21 декабря глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт допустил отмену пошлин на некоторые товары. По его словам, существует интерес сделать исключение для товаров, если они действительно не предназначены для производства в США, например, из-за климата или подобных факторов.

Хассет добавил, что работой по изучению данного вопроса руководит торговый представитель Джеймисон Грир.

Ранее Трамп назвал пошлины инструментом «прекращения войн».