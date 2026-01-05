Разведенный внук Пугачевой сгенерировал себе возлюбленную

Внук Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков, в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показал фото со сгенерированной возлюбленной.

Пресняков попросил у нейросети показать его с девушкой, которая ему наиболее подходит.

«Ну, в принципе, ИИ угадал мой вкус…» — отметил артист.

Никита Пресняков и его супруга Алена Краснова переехали в США в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. В феврале 2023 года стало известно, что музыкант принял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом.

19 августа 2025-го Пресняков объявил о расставании с Аленой Красновой после восьми лет брака. Внук Пугачевой написал, что они решили развестись из-за расхождения во взглядах «на жизнь и будущее».

В ноябре Пресняков рассказал, что пока не планирует приезжать в Россию. По словам артиста, он навестит родину «рано или поздно». На данный момент музыкант занимается развитием своей карьеры. Артист с утра до вечера занят работой.

Пресняков добавил, что устал от постоянного внимания журналистов к нему и его семье.

Ранее внук Пугачевой рассказал о травме, лишившей его хобби.