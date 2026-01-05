Юрист рассказал, как получить земельный участок от государства бесплатно

Граждане России могут получить земельный участок от государства бесплатно на территориях Дальнего Востока и Арктической зоны по специальной программе, когда земля сначала предоставляется в безвозмездное пользование на пять лет, а затем может быть оформлена в собственность. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист Илья Русяев.

«Самый массовый федеральный механизм связан с Федеральным законом от 01.05.2016 №119-ФЗ о предоставлении земельных участков гражданам на отдельных территориях, включая Дальний Восток и Арктическую зону. Правовая модель построена через два этапа. Сначала участок предоставляется по договору безвозмездного пользования сроком на пять лет. На этой стадии право собственности не возникает, действует режим пользования с обязанностью использовать землю по выбранному виду разрешенного использования и соблюдать требования программы. Затем, как правило, после 4,5 лет со дня заключения договора гражданин вправе подать заявление о предоставлении участка в собственность бесплатно либо в аренду, если соблюдены требования к использованию и отсутствуют основания для отказа, перечисленные в законе. В рамках программы предусмотрена возможность однократного отказа от выбранного участка без утраты права на повторное обращение в пределах условий программы», — сказал он.

Юрист добавил, что отдельное основание для получения земельного участка предусмотрено для граждан, имеющих трех и более детей.

«Земельный кодекс допускает бесплатное предоставление участка таким гражданам, при этом порядок устанавливается законом субъекта РФ. Из-за этого условия отличаются по регионам. В одних субъектах РФ требуется постановка на учет как нуждающихся в жилом помещении, в других действует очередь, в третьих вводятся требования к сроку проживания, составу семьи и наличию иных объектов недвижимости. В отдельных регионах допускается предоставление альтернативной меры поддержки вместо участка, когда такая замена предусмотрена региональным законом и оформляется по правилам субъекта РФ», — пояснил Русяев.

Он уточнил, что существует механизм предоставления земли через безвозмездное пользование в отдельных муниципальных образованиях с последующим оформлением в собственность. Земельный кодекс позволяет субъекту РФ определить муниципалитеты, где участки предоставляются гражданам для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства или деятельности крестьянского фермерского хозяйства на срок до шести лет.

«При надлежащем использовании участка в течение пяти лет допускается предоставление его в собственность бесплатно. Для специалистов, работающих в таких муниципалитетах по профессиям из регионального перечня, субъект РФ вправе установить дополнительные условия, связанные со стажем работы и фактом проживания», — указал юрист.

