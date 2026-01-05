Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Нехватку сероводорода в мозге связали с потерей памяти

PNAS: нехватка сероводорода в мозге нарушает работу памяти
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Медицинского центра Джонса Хопкинса установили, что нарушение выработки сероводорода в мозге может стать причиной развития болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Сероводород известен прежде всего как газ с запахом тухлых яиц, однако в микроскопических количествах он вырабатывается и в нервной ткани, где выполняет сигнальные и защитные функции. Ранее было доказано, что этот газ способен защищать нейроны у мышей, но из-за его токсичности ученые ищут способы безопасно поддерживать его уровень в мозге — например, за счет регуляции активности белка цистатионина-γ-лиазы (CSE).

Чтобы разобраться в роли этого фермента, исследователи использовали генетически модифицированных мышей, у которых CSE отсутствовал. Животных тестировали в лабиринте Барнса — установке, где мыши учатся находить укрытие, ориентируясь в пространстве.

В возрасте двух месяцев различий между группами не наблюдалось: все мыши успешно справлялись с заданием. Однако к шести месяцам животные без CSE заметно теряли способность находить выход, тогда как обычные мыши сохраняли пространственную память.

«Ухудшение пространственной памяти указывает на прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое мы можем связать с потерей CSE», — отмечает первый автор работы Суварна Чакраборти.

Дополнительные анализы показали, что у мышей с дефицитом CSE снижалась активность белков, связанных с нейрогенезом — процессом образования новых нейронов в гиппокампе, критически важном для обучения и памяти.

Электронная микроскопия также выявила повреждения гематоэнцефалического барьера и нарушения миграции новых нейронов — признаки, характерные для болезни Альцгеймера. По словам авторов, совокупность этих изменений указывает на то, что снижение активности CSE может вносить вклад в развитие нейродегенерации и делает этот белок перспективной целью для будущих лекарств.

Ранее ученые выяснили, почему болезнь Альцгеймера чаще поражает женщин.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27564229_rnd_6",
    "video_id": "record::8e2ffc6a-ea91-45ce-97cc-8a6c43d23dbd"
}
 
Теперь вы знаете
Почему не стоит откровенничать с ИИ и как ваши диалоги могут попасть на стол к следователю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+