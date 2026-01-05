Размер шрифта
В пригороде Воронежа отразили атаку БПЛА

Губернатор Гусев сообщил, что силы ПВО уничтожили дрон в пригороде Воронежа
MOD Russia/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в пригороде Воронежа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Также он заявил, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

5 января губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в Ельце обломки БПЛА попали в несколько многоквартирных жилых домов. По его словам, одна женщина получила баротравму. Ее госпитализировали и оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Чиновник также рассказал, что в квартирах было повреждено остекление.

В понедельник стало известно, что средства ПВО за неделю перехватили и уничтожили 1548 украинских беспилотников над территорией России.

Больше всего дронов были сбиты 2 января — 435 единиц, при этом 31 декабря — 371. В основном БПЛА уничтожались над европейской частью России.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

