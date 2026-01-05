Размер шрифта
На одном из крупнейших месторождений Узбекистана произошла утечка нефти

В Узбекистане на месторождении «25 лет независимости» зафиксирован выход нефти
Telegram-канал MINENERGY.UZ

На юге Узбекистана в одном из крупнейших месторождений углеводородов «25 лет независимости» зафиксирован выход нефтесодержащей жидкости. Об этом сообщает в Telegram-канале минэнерго страны.

В посте отмечается, что инцидент произошел в конце декабря. Для предотвращения утечки нефти вокруг места ее выхода и вдоль русла ручья построили дополнительные защитные бассейны.

«Собранная нефтяная жидкость непрерывно выносится на специальную площадку. Она имеет 2 специально изолированных шламовых бассейна объемом 5 000 кубических метров, которые позволяют безопасно хранить нефтяную жидкость, а также эффективно использовать ее позже», — рассказали в ведомстве.

Там подчеркнули, что во время работ по устранению последствий случившегося соблюдают требования промышленной и экологической безопасности и анализируют пробы нефтяной жидкости.

Месторождение «25 лет независимости» было открыто в 1975 году. Его запасы оцениваются в 150 млрд куб. природного газа. Проектом предусмотрено и строительство газоперерабатывающего комплекса.

Ранее в Черном море заметили птиц с химическими ожогами.

