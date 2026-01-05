Муза Вуди Аллена. Дайан Китон исполнилось бы 80

Легендарная американская актриса Дайан Китон умерла 11 октября прошлого года, не дожив три месяца до восьмидесятилетия. Причиной смерти стала пневмония. У звезды остались дочь Декстер и сын Дюк.

Китон родилась 5 января 1946 года в Лос-Анджелесе. После обучения в театральной школе Neighborhood Playhouse в Нью-Йорке она начала карьеру на Бродвее, где быстро обратила на себя внимание узнаваемым стилем — и в игре, и в образе.

Кинодебют Китон состоялся в начале 1970-х, а широкая известность пришла с ролью Кей Адамс в трилогии Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец». Настоящим же прорывом стала картина Вуди Аллена «Энни Холл» (1977). За эту работу Китон получила премию «Оскар», а ее эксцентричная, интеллектуальная и трогательная Энни превратилась в культурный символ 1970-х. В последующие десятилетия актриса с одинаковой легкостью играла в драмах и комедиях, в авторском и массовом кино, оставаясь востребованной и узнаваемой.

Китон также сняла и запустила как продюсер несколько фильмов и телевизионных проектов, написала несколько книг и стала иконой стиля: ее андрогинные костюмы, шляпы и галстуки повлияли на моду и за пределами киноэкрана.

