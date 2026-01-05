ПВО ночью сбили три беспилотника. Военная операция, день 1412-й

В ходе общения с журналистами на борту Air Force One Дональд Трамп поставил под сомнение сообщения об атаке БПЛА на резиденцию Владимира Путина. Одновременно президент США сделал ряд жестких заявлений о Венесуэле, заявив, что Соединенные Штаты контролируют ситуацию в стране и не исключают дальнейших военных действий. В разговоре также прозвучали угрозы в адрес Колумбии и предупреждения Мексике в контексте борьбы с наркотрафиком. Отдельно Трамп прокомментировал протесты в Иране, пригрозив властям жесткой реакцией, «если они начнут убивать людей».
Глава СБУ Василий Малюк написал заявление об отставке, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (оба внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия и Украина заключат сделку «в какой-то момент, надеюсь, не слишком отдаленный».
Дежурные средства ПВО в течение ночи сбили три украинских дрона. Их перехватили в небе над Рязанской областью и столичным регионом.
Сегодня 1412-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.