Новости политики

СМИ рассказали, в каких условиях содержится Мадуро в США

CBS News: Мадуро содержится в СИЗО в Нью-Йорке в общей камере
Ariana Cubillos/AP

Президент Венесуэлы Николас Мадуро размещен в общей камере в здании федерального следственного изолятора в (MDC) в Бруклине. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В публикации говорится, что президент содержится вместе с другими заключенными, которые проходят по резонансным делам.

Журналисты сообщили, что в понедельник, 5 января, Мадуро и его жена будут доставлены в федеральный суд Манхэттена в Нью-Йорке для предъявления обвинений.

Телеканал CNN сообщил, что вертолет с президентом Венесуэлы уже прибыл к зданию Федерального суда Нью-Йорка.

В США лидера республики планируют предать суду за преступления, связанные с созданием наркокартеля.

3 января 2026 года США ударили по Венесуэле и захватили Мадуро с женой. На данный момент обязанности президента страны исполняет вице-президент республики Делси Родригес.

Ранее сообщалось, что спортивный костюм Мадуро распродали за несколько часов.

