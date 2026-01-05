Херсон остался частично без света

Некоторые районы города Херсона, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), остались без электричества. Об этом пишет украинское издание «Общественное. Новости».

По его информации, населенный пункт был частично обесточен после взрывов.

5 января заместитель министра энергетики Украины Александр Вязовченко заявил, что жители Черниговской и Харьковской областей остались без света.

Также он рассказал, что за прошлую неделю зафиксировали около 100 случаев повреждения электрических сетей. Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах, отметил Вязовченко.

В понедельник офис генерального прокурора Украины сообщил, что город Славутич в Киевской области остался без электричества.

В этот день Telegram-канал SHOT написал, что российские военнослужащие дронами «Герань-3» и ракетами «Искандер-М» нанесли удары по энергетической инфраструктуре и военным объектам на Украине.

Ранее на Украине заявили о разрушении ТЭЦ в Херсоне.