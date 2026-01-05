На подлете к Москве сбили два беспилотника

Собянин сообщил о ликвидации двух БПЛА, летевших к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые направлялись в сторону Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Системой ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Спустя несколько минут Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку еще одного беспилотника.

Незадолго до этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Воронеже второй раз за сутки объявлена угроза непосредственного удара БПЛА.

До этого стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю перехватили и уничтожили 1548 украинских беспилотников над территорией России.

Больше всего дронов были сбиты 2 января — 435 единиц, при этом 31 декабря — 371. В основном БПЛА уничтожались над европейской частью России.

С 22 по 28 декабря российские военные ликвидировали 1651 украинский беспилотник.

Ранее в Ельце обломки БПЛА попали в несколько многоквартирных домов.