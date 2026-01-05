Орбан назвал «аферой» кредит Евросоюза в пользу Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе пресс-конференции в Будапеште заявил, что военный кредит, который страны Евросоюза решили взять в пользу Украины, является аферой, потому что украинская сторона его никогда не вернет. Его слова приводит РИА Новости.

«Деньги венгров не будут отданы Украине. Имеющиеся экономические ресурсы будут мобилизованы в интересах венгров, и никаких военных займов предоставляться не будет... Мы убеждены, что кредит ЕС — это афера», — заявил Орбан.

По его словам, венгерская сторона не будет принимать в этом участия. Премьер отметил, что его страна не планирует «посылать солдат или оружие Украине» и не примет решения Брюсселя, который хочет превратить страны Евросоюза в страны с военной экономикой. Он подчеркнул, что Венгрия будет строить «мирную экономику».

Орбан объяснил, что жизнь существует и за пределами Брюсселя и это «не единственный вариант». Он добавил, что членство в ЕС важно для страны, поскольку оно предоставляет важные экономические возможности, но если бы страна оказалась в ловушке этого единственного блока, то зависела бы от объединения во всем.

Политик отметил, что для взаимосвязи на данный момент важно развивать отношения с каждым экономическим блоком. Данный подход является справедливым для США, Китая, России, а также арабского мира и тюркского мира.

До этого Орбан заявил, что страна рассчитывает на урегулирование украинского конфликта в наступившем году, а также на снятие санкций против России. Политик заверил, что Венгрия будет противодействовать планам Европы по отказу от российских нефти и газа.

Ранее Орбан понадеялся на встречу Путина и Трампа в Будапеште в 2026 году.