Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Орбан назвал «аферой» кредит Евросоюза в пользу Украины

Орбан: военный кредит ЕС в пользу Украины является аферой, Киев его не отдаст
Jonathan Ernst/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе пресс-конференции в Будапеште заявил, что военный кредит, который страны Евросоюза решили взять в пользу Украины, является аферой, потому что украинская сторона его никогда не вернет. Его слова приводит РИА Новости.

«Деньги венгров не будут отданы Украине. Имеющиеся экономические ресурсы будут мобилизованы в интересах венгров, и никаких военных займов предоставляться не будет... Мы убеждены, что кредит ЕС — это афера», — заявил Орбан.

По его словам, венгерская сторона не будет принимать в этом участия. Премьер отметил, что его страна не планирует «посылать солдат или оружие Украине» и не примет решения Брюсселя, который хочет превратить страны Евросоюза в страны с военной экономикой. Он подчеркнул, что Венгрия будет строить «мирную экономику».

Орбан объяснил, что жизнь существует и за пределами Брюсселя и это «не единственный вариант». Он добавил, что членство в ЕС важно для страны, поскольку оно предоставляет важные экономические возможности, но если бы страна оказалась в ловушке этого единственного блока, то зависела бы от объединения во всем.

Политик отметил, что для взаимосвязи на данный момент важно развивать отношения с каждым экономическим блоком. Данный подход является справедливым для США, Китая, России, а также арабского мира и тюркского мира.

До этого Орбан заявил, что страна рассчитывает на урегулирование украинского конфликта в наступившем году, а также на снятие санкций против России. Политик заверил, что Венгрия будет противодействовать планам Европы по отказу от российских нефти и газа.

Ранее Орбан понадеялся на встречу Путина и Трампа в Будапеште в 2026 году.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27565147_rnd_5",
    "video_id": "record::75fb9665-2601-45b8-8768-fa4ececa9ccd"
}
 
Теперь вы знаете
Почему не стоит откровенничать с ИИ и как ваши диалоги могут попасть на стол к следователю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+