В ООН призвали политические силы Венесуэлы к «демократическому диалогу»

Организация Объединенных Наций (ООН) призывает все политические силы Венесуэлы к «инклюзивному демократическому диалогу» для определения будущего страны. Об этом заявил генсек организации Антониу Гутерриш, передает РИА Новости.

«Венесуэла переживает десятилетия внутренней нестабильности и социально-экономического кризиса. Демократия была подорвана. Миллионы людей покинули страну», — говорится в заявлении.

Суд в Нью-Йорке назначил Мадуро адвоката Дэвида Уикстрома, который будет представлять его интересы на слушании в понедельник.

5 января телеканал CNN сообщил, что вертолет с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро прибыл к зданию Федерального суда Нью-Йорка.

3 января 2026 года США ударили по Венесуэле и захватили президента Николаса Мадуро с женой. В США лидера страны передадут суду за преступления, связанные с созданием наркокартеля. На данный момент обязанности президента Венесуэлы исполняет вице-президент республики Делси Родригес.

Ранее очевидцы раскрыли подробности о взрывах в столице Венесуэлы.