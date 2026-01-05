Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Общество

Долина снова не передала Лурье ключи. Когда же певица съедет из квартиры?

Лариса Долина снова не передала квартиру Полине Лурье
Жилой дом в Хамовниках, где располагается бывшая квартира певицы Ларисы Долиной, 26 декабря 2025 года
Юрий Кочетков/РИА Новости

Певица Лариса Долина нарушила свое обещание 5 января передать проданную квартиру Полине Лурье. Теперь артистка намерена освободить жилье 9 января. По словам адвоката Долиной Марии Пуховой, о переносе попросила сама покупательница. Сейчас из квартиры продолжают вывозить имущество певицы. На этом фоне концерты артистки продолжают отменять.

Народная артистка России Лариса Долина не передала квартиру покупательнице Полине Лурье в обещанный срок. Об этом адвокат новой владелицы жилья Светлана Свириденко рассказала ТАСС.

«Сегодня, 5 января, передачи точно не будет. Ориентировочно это произойдет 9 января, но это не точно. Сейчас Лурье с Долиной договариваются на этот счет»,
— сказала юрист.

Ранее адвокат Долиной Мария Пухова утверждала, что ее подзащитная обещала переехать к 5 января. Однако накануне этой даты Свириденко заявила ТАСС, что не знает, передаст ли певица квартиру в этот день.

В разговоре с порталом «Абзац» юрист добавила, что сторона Лурье до окончания новогодних праздников ничего не может сделать для ускорения выезда Долиной. Им остается только ждать.

В то же время Пухова заявила , что Лурье сама настояла на переносе заселения.

«Мы предложили той стороне сегодня подъехать за ключами, Полина отказалась и просила согласовать другую дату. Предварительно это 9 число», — сказала адвокат.

Читайте также
«Правосудие в России есть»: чем закончилось дело Долиной

По данным ТАСС, в последний раз Долина посещала проданную квартиру 31 декабря 2025 года. Тем не менее, как пишетTelegram-канал SHOT, переезд артистки продолжается: «масштабный переезд Ларисы Долиной близится к финальной стадии. Накануне певица заказала сразу три грузовые машины — две «Газельки» и большой микроавтобус. Автомобили были полностью забиты вещами певицы — стойками с нарядами, мешками, коробками и частью мебели».

Долгий переезд

Ранее Свириденко в разговоре с порталом News.ru утверждала, что по закону Долина должна была освободить квартиру еще 25 декабря 2025 года — сразу же в день решения Мосгорсуда. Закон не предоставляет дополнительное время на исполнение приговора. Лурье дала артистке время и попросила певицу выселиться хотя бы к 30 декабря. Однако Пухова от лица Долиной ответила отказом, предупредив, что ее подзащитная переедет не раньше 5 января.

Читайте также
Взыскали с процентами. Девятерых дропперов обязали выплатить Долиной 49 млн рублей

Переезжать Долина начала утром 30 декабря. По данным SHOT, свое имущество певица намерена перевезти в особняк в подмосковном поселке Славино. Пока же грузчики отправляют вещи на арендованный артисткой склад, расположенный на заднем дворе Федерации шахмат России, пишет Telegram-канал Mash.

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил «Газете.Ru», что при желании Долина способна саботировать исполнение решения суда на протяжении двух или трех недель.

«Ей (Лурье. — «Газета.Ru») необходимо дождаться изготовления судебного акта, получить его на руки, а затем потребовать у Долиной исполнить решение суда. В случае, если Долина откажется это сделать, Лурье вынуждена будет подать заявление в суд с требованием выдать исполнительный лист. После получения исполнительного листа нужно будет обратиться в службу судебных приставов Хамовнического района. Пока приставы возбудят исполнительное производство, пока дадут срок Долиной на добровольное исполнение постановления пристава, который сам по себе составляет пять дней, пройдет немало времени. А с учетом предстоящих праздников рассчитывать на быстрое получение юридически значимых документов тоже не стоит», — объяснил эксперт.

Отмена продолжается

Скандал, связанный с продажей квартиры, по-прежнему сказывается на репутации Долиной. 30 декабря 2025 года продюсер Павел Рудченко раскрыл«Газете.Ru», что на первый в 2026 году сольный концерт певицы, который должен пройти 27 января, продано всего 14 билетов, что грозит отменой мероприятия.

3 января kp.ru написал, что назначенный на 6 марта концерт Долиной «Юбилей на бис» в Московском международном Доме музыке (ММДМ) был отменен, поскольку за полгода с начала продаж билетов было раскуплено лишь 15% из 1716 мест.

Позже представитель певицы Сергей Пудовкин опроверг РИА Новости информацию об отмене мероприятия. Тем не менее, как пишет агентство, 4 января продажа билетов на этот концерт на официальном сайте была остановлена. 5 января, как убедилась «Газета.Ru», выступление пропало и из афиши на портале ММДМ. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_22294867_rnd_7",
    "video_id": "record::2f0305d8-745c-44bb-a76e-85cf81d9ecfd"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+