Долина снова не передала Лурье ключи. Когда же певица съедет из квартиры?

Певица Лариса Долина нарушила свое обещание 5 января передать проданную квартиру Полине Лурье. Теперь артистка намерена освободить жилье 9 января. По словам адвоката Долиной Марии Пуховой, о переносе попросила сама покупательница. Сейчас из квартиры продолжают вывозить имущество певицы. На этом фоне концерты артистки продолжают отменять.

Народная артистка России Лариса Долина не передала квартиру покупательнице Полине Лурье в обещанный срок. Об этом адвокат новой владелицы жилья Светлана Свириденко рассказала ТАСС.

«Сегодня, 5 января, передачи точно не будет. Ориентировочно это произойдет 9 января, но это не точно. Сейчас Лурье с Долиной договариваются на этот счет»,

— сказала юрист.

Ранее адвокат Долиной Мария Пухова утверждала, что ее подзащитная обещала переехать к 5 января. Однако накануне этой даты Свириденко заявила ТАСС, что не знает, передаст ли певица квартиру в этот день.

В разговоре с порталом «Абзац» юрист добавила, что сторона Лурье до окончания новогодних праздников ничего не может сделать для ускорения выезда Долиной. Им остается только ждать.

В то же время Пухова заявила , что Лурье сама настояла на переносе заселения.

«Мы предложили той стороне сегодня подъехать за ключами, Полина отказалась и просила согласовать другую дату. Предварительно это 9 число», — сказала адвокат.

По данным ТАСС, в последний раз Долина посещала проданную квартиру 31 декабря 2025 года. Тем не менее, как пишетTelegram-канал SHOT, переезд артистки продолжается: «масштабный переезд Ларисы Долиной близится к финальной стадии. Накануне певица заказала сразу три грузовые машины — две «Газельки» и большой микроавтобус. Автомобили были полностью забиты вещами певицы — стойками с нарядами, мешками, коробками и частью мебели».

Долгий переезд

Ранее Свириденко в разговоре с порталом News.ru утверждала, что по закону Долина должна была освободить квартиру еще 25 декабря 2025 года — сразу же в день решения Мосгорсуда. Закон не предоставляет дополнительное время на исполнение приговора. Лурье дала артистке время и попросила певицу выселиться хотя бы к 30 декабря. Однако Пухова от лица Долиной ответила отказом, предупредив, что ее подзащитная переедет не раньше 5 января.

Переезжать Долина начала утром 30 декабря. По данным SHOT, свое имущество певица намерена перевезти в особняк в подмосковном поселке Славино. Пока же грузчики отправляют вещи на арендованный артисткой склад, расположенный на заднем дворе Федерации шахмат России, пишет Telegram-канал Mash.

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил «Газете.Ru», что при желании Долина способна саботировать исполнение решения суда на протяжении двух или трех недель.

«Ей (Лурье. — «Газета.Ru») необходимо дождаться изготовления судебного акта, получить его на руки, а затем потребовать у Долиной исполнить решение суда. В случае, если Долина откажется это сделать, Лурье вынуждена будет подать заявление в суд с требованием выдать исполнительный лист. После получения исполнительного листа нужно будет обратиться в службу судебных приставов Хамовнического района. Пока приставы возбудят исполнительное производство, пока дадут срок Долиной на добровольное исполнение постановления пристава, который сам по себе составляет пять дней, пройдет немало времени. А с учетом предстоящих праздников рассчитывать на быстрое получение юридически значимых документов тоже не стоит», — объяснил эксперт.

Отмена продолжается

Скандал, связанный с продажей квартиры, по-прежнему сказывается на репутации Долиной. 30 декабря 2025 года продюсер Павел Рудченко раскрыл«Газете.Ru», что на первый в 2026 году сольный концерт певицы, который должен пройти 27 января, продано всего 14 билетов, что грозит отменой мероприятия.

3 января kp.ru написал, что назначенный на 6 марта концерт Долиной «Юбилей на бис» в Московском международном Доме музыке (ММДМ) был отменен, поскольку за полгода с начала продаж билетов было раскуплено лишь 15% из 1716 мест.

Позже представитель певицы Сергей Пудовкин опроверг РИА Новости информацию об отмене мероприятия. Тем не менее, как пишет агентство, 4 января продажа билетов на этот концерт на официальном сайте была остановлена. 5 января, как убедилась «Газета.Ru», выступление пропало и из афиши на портале ММДМ.