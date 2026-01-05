Американский сенатор появился в эфире Fox в кепке с надписью «Сделаем Иран снова великим»

Сенатор Грэм появился в эфире Fox в кепке с надписью «Сделаем Иран снова великим»

Американский сенатор Линдси Грэм появился в эфире телеканала Fox News в кепке с надписью «Сделаем Иран снова великим».

«Я молюсь и надеюсь, что 2026 год станет годом, когда мы снова сделаем Иран великим», — сказал сенатор.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что США могут нанести вооруженный удар по Ирану в случае появления жертв среди населения во время протестов.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Советник иранского верховного лидера Али Шамхани заявил, что любая агрессия против Ирана повлечет за собой немедленный жесткий ответ. Он отметил, что в оборонной доктрине республики «некоторые ответные меры определяются еще до того, как угроза будет реализована».

Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана Хаменеи планирует бежать в Москву, если беспорядки в стране усилятся.