Агент подтвердил, что защитник ЦСКА прошел медосмотр для перехода в «Зенит»

Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин сообщил, что игрок прошел медосмотр для перехода в «Зенит». Его слова передает «Спорт день за днем».

«Да, так и есть, 4 января был медосмотр. Пока больше ничего не комментирую», — сказал Еремин.

Согласно информации в СМИ, «Зенит» и ЦСКА в ближайшие дни закроют сделку, в результате которой обменяются футболистами с доплатой в два миллиона евро от санкт-петербургцев. Дивеев провел за ЦСКА в текущем чемпионате 16 матчей и забил два мяча. Гонду в 14-ти играх за «Зенит» в Российской премьер-лиге не совершил результативных действий.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее экс-игрок «Зенита» Константин Лепехин заявил, что форвард Соболев не нужен ЦСКА.