Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

ВСУ нанесли удар по херсонской Каховке

Глава округа Филипчук: ВСУ нанесли удар по херсонской Каховке
Roman Chop/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили при помощи артиллерии по городу Каховка в Херсонской области. Об этом рассказал глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.

«Каховка, микрорайон Щемиловка. Артобстрел», — написал он.

Филипчук добавил, что в результате получил повреждения распределительный газопровод. Пострадавших нет.

15 декабря общественная приемная в Каховке Херсонской области подверглась удару со стороны украинских войск, из-за чего пострадала женщина. По словам пресс-секретаря губернатора региона Владимира Василенко, она получила минно-взрывную травму, осколочные ранения верхней трети левого предплечья. Женщину госпитализировали.

11 декабря Филипчук сообщил, что ВСУ атаковали здание детского сада «Искорка» в Каховке. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, украинские беспилотники атаковали многоквартирный дом в центре города, в результате чего были повреждены несколько квартир.

Ранее ВС России ударили по объектам, которые использовались в интересах ВСУ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27565063_rnd_2",
    "video_id": "record::63c77c34-0b87-4277-a721-cdf4f1568480"
}
 
Теперь вы знаете
Почему не стоит откровенничать с ИИ и как ваши диалоги могут попасть на стол к следователю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+