ВСУ нанесли удар по херсонской Каховке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили при помощи артиллерии по городу Каховка в Херсонской области. Об этом рассказал глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.

«Каховка, микрорайон Щемиловка. Артобстрел», — написал он.

Филипчук добавил, что в результате получил повреждения распределительный газопровод. Пострадавших нет.

15 декабря общественная приемная в Каховке Херсонской области подверглась удару со стороны украинских войск, из-за чего пострадала женщина. По словам пресс-секретаря губернатора региона Владимира Василенко, она получила минно-взрывную травму, осколочные ранения верхней трети левого предплечья. Женщину госпитализировали.

11 декабря Филипчук сообщил, что ВСУ атаковали здание детского сада «Искорка» в Каховке. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, украинские беспилотники атаковали многоквартирный дом в центре города, в результате чего были повреждены несколько квартир.

Ранее ВС России ударили по объектам, которые использовались в интересах ВСУ.