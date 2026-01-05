Размер шрифта
В РПЦ призвали россиян отказаться от «свинского» образа жизни и стать людьми в Рождество

Иеромонах Макарий призвал отказаться от свинского образа жизни на Рождество
Shutterstock/FOTODOM

Смысл Рождества заключается в желании человека стать лучше, а не в «обжорке и пьянке», сообщил в эфире «Говорит Москва» глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий (Марк Маркиш).

По словам представителя Русской православной церкви (РПЦ), в это время должны «максимально усиливаться» любовь, вера, молитва, богослужение, таинства церкви, забота о детях и воспитание детей.

«Правильное Рождество — это правильная жизнь. Обжорка и пьянка ничего хорошего не дают ни в Новый год, ни в Рождество, ни в другие дни года», — сказал иеромонах.

Он призвал помнить, что бог пришел в этот мир и стал человеком, чтобы человек стал ему подобен, а не превращался в четвероногое животное.

«Этот свинский образ жизни, который мы так просто прощаем себе, но надо подниматься в Рождество на задние ноги и обратно становиться человеком», — заключил священник.

До этого иеромонах Макарий сообщил, что рождественский пост становится строже со 2 января, но не каждому нужно придерживаться всех ограничений монастырского устава. Обычным верующим рекомендовано в это время не употреблять мясо, молочные продукты и яйца. При желании в январе пост можно усилить.

Ранее священник рассказал, как правильно здороваться и прощаться.

