«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

«Салават Юлаев» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила в Уфе и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Единственным автором голов в составе «Салавата» стал защитник Никита Зоркин, оформивший дубль на 11-й и 44-й минутах матча. Шайбу в составе гостей забросил Никита Хоружев на 40-й минуте. Для уфимского клуба эта победа стала третьей над «Нефтехимиком» в текущем сезоне КХЛ.

После матча «Салават Юлаев» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Нефтехимик» расположился на пятой строчке.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025, а также пропустит аналогичный турнир в 2026 году и молодежное мировое первенство — 2026. Выступить на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии российские хоккеисты также не смогут. При этом глава организации Люк Тардиф заявил, что в январе может быть принято решений относительно возможного допуска юношей.

