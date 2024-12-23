Рождественский Сочельник: как его правильно провести и о каких запретах стоит помнить

Что такое Сочельник и когда его празднуют
Сочельник — это важное событие в православной и католической традициях, знаменующее канун Рождества Христова.
Православные христиане празднуют его 6 января, а католики — 24 декабря.
Сочельник задает особое настроение перед праздником, в него принято проводить вечерние службы и последнюю трапезу перед Рождеством. Важные аспекты сочельника — обряды, направленные на очищение души: чтение молитв, посещение богослужений.
Происхождение слова «сочельник»
Слово «сочельник» происходит от слова «сочиво» — это постное блюдо считается главным на столе в канун Рождества. В его основе — размоченная в воде отварная крупа, в которую добавляются разные сухофрукты, мак, мед или сахар. Сочиво подают как символ достатка и дружбы.
Иногда можно услышать другое название блюда — коливо. Однако в народе чаще всего главное праздничное блюдо сочельника называют кутьей.
В сочельник пищу принимают всего один раз, как правило, это происходит вечером, когда на небе появляется первая звезда, рассказал «Газете.Ru» эксперт по религии и преподаватель философии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Ашот Асетисян. Тем не менее не всем удается соблюсти это строгое правило, поэтому многие просто уменьшают объем пищи в течение дня, выбирая меньшее количество еды и придерживаясь постных блюд.
«Сочельник — это особый день подготовки к Рождеству Христову. Верующие в этот день ничего не едят целый день, постятся и готовятся к святому празднованию», — отметил религиовед.
История праздника
Все правила, традиции и обряды Сочельника связаны с рождением Иисуса Христа. Волхвам о его появлении на свет сообщила Вифлеемская звезда, она же указывала им путь к новорожденному. С этим связана традиция не есть и не садиться за стол до появления на небе первой звезды.
Как было упомянуто, основное блюдо сочельника — кутья, или сочиво. Однако на ужин, кроме нее, подают и другие блюда, чтобы общее количество было равно 12, по числу апостолов.
Традиции празднования Сочельника
Традиции Сочельника, закладывавшиеся столетиями, не только создают атмосферу праздника, но и помогают верующим духовно подготовиться к встрече Рождества.
Последний день Рождественского поста
Сочельник — это последний и самый строгий день Рождественского поста, который у православных длится 40 дней и завершается в ночь на 7 января. В этот день верующие готовятся к тому, чтобы с чистым сердцем встретить Рождество Христово. Пост предполагает воздержание от мясных и молочных продуктов, а также алкоголя. Трапеза в этот день должна быть скромной, постной, но наполненной духовным смыслом.
Подготовка к празднику
Вечером перед праздником семьи собираются для подготовки к Рождеству: убираются и украшают свое жилище, готовят праздничные блюда. Традиционно на стол в сочельник ставят 12 постных блюд, символизирующих 12 апостолов. Это могу быть угощения из овощей и круп и, конечно же, сочиво.
Всенощное бдение
Одна из важнейших традиций сочельника — всенощное бдение, которое служится в ночь перед Рождеством. Это особое богослужение включает в себя чтение Священного Писания, молитвы и песнопения. Верующие приходят в храм, чтобы молиться и готовиться к встрече Рождества, слушая тропарь Рождеству Христову.
«Многие в этот день ходят в церковь на богослужения семьями, соблюдая традиции праздника. По возвращении домой уже должен быть накрыт стол с постными блюдами, чтобы весь вечер праздновать канун Рождества Христова в семейном кругу», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».
Вынос жертвы на середину храма
Во время всенощного бдения верующие могут увидеть, как зерна пшеницы или риса выносят на середину храма. Это действие имеет глубокий смысл — оно напоминает о жертвах и благодарности Богу за все его дары, которые были получены в течение года.
Ожидание появления первой звезды
Одна из самых красивых традиций — ожидание появления на небе первой звезды. Она символизирует звезду, которая указала путь мудрецам к месту рождения Иисуса Христа. Во многих семьях за столом существует традиция ждать появления этой звезды, прежде чем начинать вечерю.
Молитвы и добрые дела
Сочельник — время молитвы и размышлений о своем жизненном пути и поступках. Традиционно верующие также стараются совершать добрые дела, помогая тем, кто нуждается. Это может быть как материальная помощь, так и поддержка на словах и в делах.
Семейное застолье
К обычаям можно отнести встречи со всеми ближайшими родственниками: родителями, бабушками и дедушками и так далее. По возможности все собираются за одним столом на ужин, чтобы отпраздновать канун Рождества Христова. Трапезу в Сочельник обязан начать глава семьи, который должен перед началом еды прочитать отрывок из Евангелия и произнести молитву. Эта традиция дошла до наших дней, и сейчас принято молиться перед ужином всем членам семьи. После застолья блюда со стола не убирают, а оставляют на ночь — для умерших родственников.
Также существует обычай, по которому крестники приносят ужин своим крестным. В ответ крестные угощают крестника сладостями.
Угощение просфорой или облаткой
В этот вечер принято делиться особым хлебом — просфорой или облаткой. Просфора — это богослужебный литургический постный хлеб, а облатка — тонкая лепешка пресного хлеба с узором, который символизирует тело Иисуса. Обычно отламывают небольшой кусок этого хлеба и передают его другим вместе с добрым пожеланием.
Гадания на Сочельник
В народе на Руси на Сочельник существовала традиция гадать. Обычно гадали на любовь, например, незамужние девицы не глядя тянули из поленницы первое попавшееся полено. Каким оно окажется, таким будет и жених. Шероховатое — некрасивый, с сучками — из большой семьи, кривое — урод, гладкое — красавец.
Другой способ — принести в дом курицу, воду и зеркало. Если птица смотрит на зеркало, это означает, что будущий муж будет аккуратным и ухоженным. Если же она пьет воду, это может свидетельствовать о склонности супруга к пьянству.
Что можно и нельзя делать в Сочельник
В канун Рождества, согласно православной традиции, следует:
- Собраться с семьей за одним столом и провести вечер в молитвах и размышлениях.
- Участвовать в богослужениях и впоследствии исповедоваться и причащаться.
- Делать добрые дела и помогать нуждающимся.
Однако есть вещи, которые в этот день крайне нежелательны:
- Нельзя шуметь и вести себя неуважительно к духовной атмосфере.
- Запрещены пьянство и распутные развлечения.
- Нежелательно заниматься работой, которая мешает празднику.
Приметы на Сочельник
С Сочельником, несмотря на его религиозную суть, связаны разнообразные суеверия и приметы.
- Появление первой звезды на небе означает, что настало время загадывать желания. Считается, что они сбудутся в новом году.
- Если вам в канун Рождества приснится близкий человек, это знак того, что он скоро вас навестит. Если сон был добрым, вас ожидает удача.
- Если в Сочельник ваш дом будет чистым и убранным, это привлечет в семью благополучие и достаток. Однако убираться следует накануне, а не в сам Сочельник.
- Если оставить немного еды на столе до утра, это привлечет удачу и обеспечит защиту от злых духов.
- В старину верили, что если на Сочельник курица поднимется на порог дома, то хозяев дома будет сопровождать удача весь последующий год.
- Согласно поверьям, если на Сочельник разбилось зеркало, то это к плохим новостям или неудачам в будущем.
Главные правила в Сочельник
- Первое правило — строгое соблюдение поста. В этот день важно ограничить рацион. Если невозможно воздержаться от пищи, верующие едят только постные блюда.
- Другое важное правило — нельзя есть до первой звезды. Она символизирует Вифлеемскую звезду, известившую о рождении Иисуса.
- Многие люди посещают церковь, где проходят Великие или Царские часы, вечерняя служба и литургия Василия Великого. В конце литургии выносят свечу, символизирующую Вифлеемскую звезду.
- Кутья — основное блюдо на столе. Хозяйки стараются приготовить 12 постных блюд, хотя это не всегда возможно. Главное, чтобы была кутья и все остальные блюда оставались постными. Иногда, чтобы количество достигло 12, считают все, что есть на столе съедобного — даже отдельно нарезанный овощ или фрукт.