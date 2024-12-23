Рождественский Сочельник: как его правильно провести и о каких запретах стоит помнить

Что такое Рождественский Сочельник и что можно и нельзя делать в этот день

Сочельник — это канун Рождества и время духовных размышлений, семейного единства и радости. В этот день принято ходить в церковь, соблюдать строгий пост и садиться за стол только с появлением первой звезды. О символическом значении Рождественского Сочельника и о том, какие обычаи и традиции с ним связаны, — в материале «Газеты.Ru».

Что такое Сочельник и когда его празднуют

Сочельник — это важное событие в православной и католической традициях, знаменующее канун Рождества Христова.

Православные христиане празднуют его 6 января, а католики — 24 декабря.

Сочельник задает особое настроение перед праздником, в него принято проводить вечерние службы и последнюю трапезу перед Рождеством. Важные аспекты сочельника — обряды, направленные на очищение души: чтение молитв, посещение богослужений.

Происхождение слова «сочельник»

Слово «сочельник» происходит от слова «сочиво» — это постное блюдо считается главным на столе в канун Рождества. В его основе — размоченная в воде отварная крупа, в которую добавляются разные сухофрукты, мак, мед или сахар. Сочиво подают как символ достатка и дружбы.

Иногда можно услышать другое название блюда — коливо. Однако в народе чаще всего главное праздничное блюдо сочельника называют кутьей.

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В сочельник пищу принимают всего один раз, как правило, это происходит вечером, когда на небе появляется первая звезда, рассказал «Газете.Ru» эксперт по религии и преподаватель философии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Ашот Асетисян. Тем не менее не всем удается соблюсти это строгое правило, поэтому многие просто уменьшают объем пищи в течение дня, выбирая меньшее количество еды и придерживаясь постных блюд.

«Сочельник — это особый день подготовки к Рождеству Христову. Верующие в этот день ничего не едят целый день, постятся и готовятся к святому празднованию», — отметил религиовед.

История праздника

Все правила, традиции и обряды Сочельника связаны с рождением Иисуса Христа. Волхвам о его появлении на свет сообщила Вифлеемская звезда, она же указывала им путь к новорожденному. С этим связана традиция не есть и не садиться за стол до появления на небе первой звезды.

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Как было упомянуто, основное блюдо сочельника — кутья, или сочиво. Однако на ужин, кроме нее, подают и другие блюда, чтобы общее количество было равно 12, по числу апостолов.

Традиции празднования Сочельника

Традиции Сочельника, закладывавшиеся столетиями, не только создают атмосферу праздника, но и помогают верующим духовно подготовиться к встрече Рождества.

Последний день Рождественского поста

Сочельник — это последний и самый строгий день Рождественского поста, который у православных длится 40 дней и завершается в ночь на 7 января. В этот день верующие готовятся к тому, чтобы с чистым сердцем встретить Рождество Христово. Пост предполагает воздержание от мясных и молочных продуктов, а также алкоголя. Трапеза в этот день должна быть скромной, постной, но наполненной духовным смыслом.

Подготовка к празднику

Вечером перед праздником семьи собираются для подготовки к Рождеству: убираются и украшают свое жилище, готовят праздничные блюда. Традиционно на стол в сочельник ставят 12 постных блюд, символизирующих 12 апостолов. Это могу быть угощения из овощей и круп и, конечно же, сочиво.

При подготовке к празднику важно соблюдать правила духовного очищения и роста. Верующие читают Священное Писание, готовятся к сочельнику и последующему Рождеству как духовно, так и физически. Ашот Аветисян религиовед

Всенощное бдение

Одна из важнейших традиций сочельника — всенощное бдение, которое служится в ночь перед Рождеством. Это особое богослужение включает в себя чтение Священного Писания, молитвы и песнопения. Верующие приходят в храм, чтобы молиться и готовиться к встрече Рождества, слушая тропарь Рождеству Христову.

«Многие в этот день ходят в церковь на богослужения семьями, соблюдая традиции праздника. По возвращении домой уже должен быть накрыт стол с постными блюдами, чтобы весь вечер праздновать канун Рождества Христова в семейном кругу», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

Вынос жертвы на середину храма

Во время всенощного бдения верующие могут увидеть, как зерна пшеницы или риса выносят на середину храма. Это действие имеет глубокий смысл — оно напоминает о жертвах и благодарности Богу за все его дары, которые были получены в течение года.

Ожидание появления первой звезды

Одна из самых красивых традиций — ожидание появления на небе первой звезды. Она символизирует звезду, которая указала путь мудрецам к месту рождения Иисуса Христа. Во многих семьях за столом существует традиция ждать появления этой звезды, прежде чем начинать вечерю.

Молитвы и добрые дела

Сочельник — время молитвы и размышлений о своем жизненном пути и поступках. Традиционно верующие также стараются совершать добрые дела, помогая тем, кто нуждается. Это может быть как материальная помощь, так и поддержка на словах и в делах.

Молитва, которую читают в Сочельник перед Рождеством Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума в нем, бо звездам служащи, звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока.



Господи, слава Тебе.

Семейное застолье

К обычаям можно отнести встречи со всеми ближайшими родственниками: родителями, бабушками и дедушками и так далее. По возможности все собираются за одним столом на ужин, чтобы отпраздновать канун Рождества Христова. Трапезу в Сочельник обязан начать глава семьи, который должен перед началом еды прочитать отрывок из Евангелия и произнести молитву. Эта традиция дошла до наших дней, и сейчас принято молиться перед ужином всем членам семьи. После застолья блюда со стола не убирают, а оставляют на ночь — для умерших родственников.

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Также существует обычай, по которому крестники приносят ужин своим крестным. В ответ крестные угощают крестника сладостями.

Угощение просфорой или облаткой

В этот вечер принято делиться особым хлебом — просфорой или облаткой. Просфора — это богослужебный литургический постный хлеб, а облатка — тонкая лепешка пресного хлеба с узором, который символизирует тело Иисуса. Обычно отламывают небольшой кусок этого хлеба и передают его другим вместе с добрым пожеланием.

Гадания на Сочельник

В народе на Руси на Сочельник существовала традиция гадать. Обычно гадали на любовь, например, незамужние девицы не глядя тянули из поленницы первое попавшееся полено. Каким оно окажется, таким будет и жених. Шероховатое — некрасивый, с сучками — из большой семьи, кривое — урод, гладкое — красавец.

Другой способ — принести в дом курицу, воду и зеркало. Если птица смотрит на зеркало, это означает, что будущий муж будет аккуратным и ухоженным. Если же она пьет воду, это может свидетельствовать о склонности супруга к пьянству.

К слову Следует помнить, что гадания запрещены церковью. Для верующих, строго соблюдающих христианские традиции, гадания совершенно недопустимы, особенно в праздничные дни и на Сочельник.

Что можно и нельзя делать в Сочельник

В канун Рождества, согласно православной традиции, следует:

Собраться с семьей за одним столом и провести вечер в молитвах и размышлениях.



Участвовать в богослужениях и впоследствии исповедоваться и причащаться.



Делать добрые дела и помогать нуждающимся.

Однако есть вещи, которые в этот день крайне нежелательны:

Нельзя шуметь и вести себя неуважительно к духовной атмосфере.



Запрещены пьянство и распутные развлечения.



Нежелательно заниматься работой, которая мешает празднику.

Приметы на Сочельник

С Сочельником, несмотря на его религиозную суть, связаны разнообразные суеверия и приметы.

Появление первой звезды на небе означает, что настало время загадывать желания. Считается, что они сбудутся в новом году.



Если вам в канун Рождества приснится близкий человек, это знак того, что он скоро вас навестит. Если сон был добрым, вас ожидает удача.



Если в Сочельник ваш дом будет чистым и убранным, это привлечет в семью благополучие и достаток. Однако убираться следует накануне, а не в сам Сочельник.



Если оставить немного еды на столе до утра, это привлечет удачу и обеспечит защиту от злых духов.



В старину верили, что если на Сочельник курица поднимется на порог дома, то хозяев дома будет сопровождать удача весь последующий год.



Согласно поверьям, если на Сочельник разбилось зеркало, то это к плохим новостям или неудачам в будущем.

Главные правила в Сочельник

Первое правило — строгое соблюдение поста. В этот день важно ограничить рацион. Если невозможно воздержаться от пищи, верующие едят только постные блюда.



Другое важное правило — нельзя есть до первой звезды. Она символизирует Вифлеемскую звезду, известившую о рождении Иисуса.

Два основных и самых важных момента при подготовке к Сочельнику — делать милостыню и поститься. Некоторые соблюдают строгий пост в этот день, ограничиваясь только водой, однако это правило не рекомендуется соблюдать верующим, которым противопоказано это делать по состоянию здоровья. Ашот Аветисян религиовед

Многие люди посещают церковь, где проходят Великие или Царские часы, вечерняя служба и литургия Василия Великого. В конце литургии выносят свечу, символизирующую Вифлеемскую звезду.