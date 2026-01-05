Умер спортивный журналист Владимир Гескин

ТАСС: спортивный журналист и писатель Владимир Гескин умер на 74-м году жизни

Спортивный журналист и писатель Владимир Гескин умер на 74-м году жизни. Об этом сообщил хоккейный журналист, работавший в ТАСС и «Спорт-Экспресс» Всеволод Кукушкин, передает ТАСС.

«Да, это произошло. Что-то было с почками, ушел он быстро. Мне об этом сообщил его сын», — заявил он.

На данный момент дата и место прощания с журналистом неизвестны. Другие подробности его смерти не сообщались.

Гескин работал в спортивной журналистике с 1974 года. За время своей карьеры он работал на девяти Олимпийских играх — шесть летних и три зимних. Он был одним из руководителей «Советского спорта». Помимо этого, мужчина принял участие в основании газеты «Спорт-Экспресс», где работал в качестве первого заместителя главного редактора.

В качестве дополнительного заработка Гескин написал две книги, среди которых произведения «Кто посягает на олимпийский огонь» (1985) и «Как молоды мы пили» (2016).

Он окончил факультет журналистики МГУ. За свои заслуги мужчина был награжден медалью Николая Озерова, а также становился лауреатом премии правительства РФ в области печатных СМИ (2008) и был обладателем приза лучшему журналисту России (1999).

