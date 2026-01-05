Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Умер спортивный журналист Владимир Гескин

ТАСС: спортивный журналист и писатель Владимир Гескин умер на 74-м году жизни
labirint.ru

Спортивный журналист и писатель Владимир Гескин умер на 74-м году жизни. Об этом сообщил хоккейный журналист, работавший в ТАСС и «Спорт-Экспресс» Всеволод Кукушкин, передает ТАСС.

«Да, это произошло. Что-то было с почками, ушел он быстро. Мне об этом сообщил его сын», — заявил он.

На данный момент дата и место прощания с журналистом неизвестны. Другие подробности его смерти не сообщались.

Гескин работал в спортивной журналистике с 1974 года. За время своей карьеры он работал на девяти Олимпийских играх — шесть летних и три зимних. Он был одним из руководителей «Советского спорта». Помимо этого, мужчина принял участие в основании газеты «Спорт-Экспресс», где работал в качестве первого заместителя главного редактора.

В качестве дополнительного заработка Гескин написал две книги, среди которых произведения «Кто посягает на олимпийский огонь» (1985) и «Как молоды мы пили» (2016).

Он окончил факультет журналистики МГУ. За свои заслуги мужчина был награжден медалью Николая Озерова, а также становился лауреатом премии правительства РФ в области печатных СМИ (2008) и был обладателем приза лучшему журналисту России (1999).

Ранее умерла актриса из «Слово пацана» и «СуперИвановы» Александра Скачкова.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27565015_rnd_5",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Почему не стоит откровенничать с ИИ и как ваши диалоги могут попасть на стол к следователю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+