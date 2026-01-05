«Обсуждаем все время». Трамп рассказал о проработке новых антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что обсуждает с сенатором Линдси Грэмом введение новых санкций против России. Грэм добавил, что уже вел переговоры с послом Индии по вопросу сокращения закупок нефти из РФ. При этом законопроект об ужесточении антироссийских рестрикций в американский конгресс внесли еще в апреле, Трамп публично его поддержал.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что регулярно обсуждает с конгрессменами возможность ужесточения антироссийских санкций. Высказывание на эту тему он сделал в разговоре с журналистами на борту своего самолета во время возвращения Вашингтон.

Таким образом он прокомментировал слова сенатора Линдси Грэма о введении новых рестрикций в отношении России.

«Мы обсуждаем это все время. Я больше ни о чем с ним (Грэмом. — «Газета.Ru»), не разговаривал. Я не считаю его очень интересным собеседником, за исключением того, что мы говорим о законопроектах», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что он много обсуждает с Грэмом разные законопроекты, некоторые из которых являются «отличными». Также американский президент выразил мнение, будто бы у России «паршивая экономика», никак не обосновав свою позицию. Вместо этого он заявил, что самая плохая экономика в мире у Венесуэлы.

Сам Грэм присутствовал на борту во время этих высказываний Трампа. Сенатор посмеялся над его словами и раскрыл журналистам, что в декабре обсуждал с послом Индии сокращение закупок российской нефти: «Около месяца назад я был в доме посла Индии, и все, о чем он хотел говорить, так это о том, как они стали покупать меньше российской нефти : «Вы бы сказали президенту, чтобы он снизил тарифы?» Это работает».

Планы США по ужесточению санкций

1 апреля на рассмотрение конгресса США внесли разработанный сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем законопроект, которым предлагается ужесточить санкции в отношении Москвы в случае, если она «откажется» от участия в переговорах с Украиной. Документ предлагает вести 500%-ные пошлины на импорт товаров из стран, покупающие у России газ , нефть и другие природные ресурсы. Также могут быть введены дополнительные первичные и вторичные ограничения.

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News раскрыл, что в случае ввода новых санкций они коснутся и так называемого «теневого флота», который, как утверждает он, «перевозит большую часть незаконной нефти». Допустил он и дополнительные действия с замороженными российскими активами.

Трамп в ноябре поддержал инициативу Грэма и Блюменталя, выразив готовность его подписать в случае одобрения конгрессом:

«Я слышал об этом [законопроекте], и меня это устраивает. Республиканцы вносят законопроект, который предусматривает очень жесткие санкции в отношении любой страны, которая ведет бизнес с Россией».

Кроме того, 23 октября Трамп в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте объявил о введении новых санкций в отношении российских нефтяных компаний. Таким образом, рестрикции охватили всю цепочку производства и поставок нефти.

Президент России Владимир Путин, комментируя решение коллеги, указал, что санкции повлекут определенные последствия, однако существенного влияния на экономику страны они не окажут .

«Но ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением. Безусловно, Россия имеет такую привилегию — чувствовать себя и считать себя в этом списке уважающих себя стран и народов», — добавил Путин после окончания заседания XVII съезда Русского географического общества.

В декабре политолог-американист Рафаэль Ордуханян в разговоре с «Газетой.Ru» допустил, что Вашингтон может отменить антироссийские санкции после урегулирования украинского конфликта:

«Если мы придем к определенным договоренностям, то, безусловно, начнется, я подчеркиваю, процесс постепенного снятия санкций».

Он также напомнил, что Москва уже поднимала вопросы о дипломатической собственности России, а также обсуждалась возможность возобновления прямого авиасообщения.