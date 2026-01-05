Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Британии запретили рекламировать сладости и пиццу днем из-за ожирения у детей

В Британии запретили рекламу вредной еды днем для борьбы с ожирением у детей
Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

В рамках борьбы с детским ожирением в Британии запретили рекламировать вредные продукты днем. Об этом говорится в пресс-релизе минздрава Соединенного Королевства.

В ведомстве рассказали, что запрет на рекламу неполезных продуктов питания и напитков будет действовать с 5:30 до 21:00 на телевидении и в интернете. Таким образом британское правительство выполняет обещание вырастить «самое здоровое поколение детей за всю историю». Эти «решительные и передовые» меры должны ежегодно исключать из рациона детей до 7,2 млрд калорий.

К потенциально «неполезной» пище минздрав относит безалкогольные напитки, шоколад и сладости, пиццу, пирожные и мороженое, сухие завтраки и каши, бутерброды, подслащенные хлебобулочные изделия и йогурт.

До этого специалист-эндокринолог Валентина Петеркова рассказала, что детям с раннего возраста необходимо прививать правильные пищевые привычки. Однако если ребенок все же столкнулся с ожирением, необходимо провести с ним беседу и следить за качеством его питания. Особенно важно снижать калорийность рациона во второй половине дня.

Ранее в РПЦ призвали россиян отказаться от «свинского» образа жизни.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27564961_rnd_9",
    "video_id": "1938321"
}
 
Теперь вы знаете
Почему не стоит откровенничать с ИИ и как ваши диалоги могут попасть на стол к следователю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+