В Британии запретили рекламировать сладости и пиццу днем из-за ожирения у детей

В Британии запретили рекламу вредной еды днем для борьбы с ожирением у детей

В рамках борьбы с детским ожирением в Британии запретили рекламировать вредные продукты днем. Об этом говорится в пресс-релизе минздрава Соединенного Королевства.

В ведомстве рассказали, что запрет на рекламу неполезных продуктов питания и напитков будет действовать с 5:30 до 21:00 на телевидении и в интернете. Таким образом британское правительство выполняет обещание вырастить «самое здоровое поколение детей за всю историю». Эти «решительные и передовые» меры должны ежегодно исключать из рациона детей до 7,2 млрд калорий.

К потенциально «неполезной» пище минздрав относит безалкогольные напитки, шоколад и сладости, пиццу, пирожные и мороженое, сухие завтраки и каши, бутерброды, подслащенные хлебобулочные изделия и йогурт.

До этого специалист-эндокринолог Валентина Петеркова рассказала, что детям с раннего возраста необходимо прививать правильные пищевые привычки. Однако если ребенок все же столкнулся с ожирением, необходимо провести с ним беседу и следить за качеством его питания. Особенно важно снижать калорийность рациона во второй половине дня.

