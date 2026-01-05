Суд назначил Мадуро адвоката для слушания в понедельник

Суд в Нью-Йорке назначил задержанному США президенту Венесуэлы Николасу Мадуро адвоката Дэвида Уикстрома, который будет представлять его интересы на слушании в понедельник. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

«Адвокатом, которого суд назначил Мадуро для его первого слушания в Нью-Йорке сегодня, будет Дэвид Уикстром», — говорится в сообщении.

3 января 2026 года США ударили по Венесуэле и захватили президента Николаса Мадуро с женой. В США лидера страны планируют предать суду за преступления, связанные с созданием наркокартеля. На данный момент обязанности президента Венесуэлы исполняет вице-президент республики Делси Родригес.

