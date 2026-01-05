СМИ: на северо-востоке Москвы оцепили двор из-за подозрения на взрывчатку

В столичном районе Свиблово оцепили двор из-за взрывчатки, которую могли заложить между левым колесом и бампером Lada Priora, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, подозрительный запах учуяла собака частного кинолога. Когда она начала лаять, хозяин вызвал полицию. На место прибыли кинологи и группа взрывотехников. Официального комментария от правоохранительных органов на момент публикации материала не поступало.

В ночь на 24 декабря прошлого года на юге Москвы произошел взрыв, в результате которого двое сотрудников ДПС и еще один человек получили несовместимые с жизнью травмы. По данным Следственного комитета, сотрудники правоохранительных органов хотели задержать подозрительного мужчину, которого заметили рядом со служебным автомобилем.

Злоумышленник приехал в Москву из Ивановской области специально для совершения диверсии, выяснили СМИ. Пойти на это его вынудили мошенники, заставив участвовать в «шпионской операции». При детонации он тоже не выжил.

Ранее 18-летняя девушка попыталась подорвать автомобиль офицера в Ставрополе.