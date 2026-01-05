Самые мощные и лучшие смартфоны для покупки в новом году

«Газета.Ru» назвала топ-10 смартфонов для покупки в 2026 году

Рынок смартфонов продолжает стремительно развиваться: производители наращивают мощности процессоров, совершенствуют камеры и экспериментируют с габаритами. Выбор флагмана становится все сложнее, особенно на фоне перенасыщения моделей и активной конкуренции между брендами. «Газета.Ru» подготовила подборку самых интересных и технологичных смартфонов 2026 года — от классических флагманов до складных и ориентированных на мобильную съемку устройств.

Xiaomi 17 Ultra

Кому подойдет: тем, кто ищет мощный смартфон с лучшей камерой. Пока модель доступна только в Китае, глобальная версия ожидается весной 2026 года.

Xiaomi 17 Ultra — безусловный флагман бренда, оснащенный передовым железом и лишенный компромиссов. Смартфон получил новейший чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, производительности которого хватит на долгие годы. Также в нем установлен большой 6,9-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с высоким разрешением 2608х1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц, благодаря чему картинка будет четкой, а анимации — плавными.

Особое внимание уделено камерам. Основной модуль построен на крупном 1-дюймовом 50-мегапиксельном сенсоре, дополненном телеобъективом на 200 Мп и ультраширокоугольной камерой на 50 Мп. Оптика разрабатывалась в сотрудничестве с Leica, что уже стало визитной карточкой флагманов Xiaomi.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6800 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 90 Вт и беспроводной — на 50 Вт. Не исключено, что в международной версии батарея будет меньше, так как Xiaomi нередко практикует такой подход из-за сложностей с сертификацией батарей за пределами Китая. Корпус устройства защищен по стандартам IP68 и IP69. Это значит, что смартфону не страшны погружения в пресную воду и струи горячей воды под давлением.

Xiaomi

OnePlus 15

Кому подойдет: геймерам и пользователям, которым важна автономность и высокая производительность.

OnePlus 15 позиционируется как флагман с упором на производительность и гейминг. Смартфон оснащен мощным процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, плоским 6,78-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с разрешением 2772х1272 пикселей и частотой обновления 165 Гц.

Отдельного внимания заслуживает сенсор с мгновенной частотой отклика 3200 Гц — редкое решение даже для игровых моделей, обеспечивающее быструю реакцию на касания. С такими характеристиками смартфон позволяет запускать игры с четкой и плавной картинкой.

Аккумулятор емкостью 7300 мАч поддерживает зарядку мощностью 120 Вт по кабелю и 50 Вт по воздуху. Камеры представлены тройным модулем на 50 Мп, а корпус защищен по стандарту IP68/IP69K.

OnePlus

Honor Magic 8 Pro

Кому подойдет: любителям мобильной фотографии и тем, кто активно использует ИИ-функции.

Honor делает ставку на искусственный интеллект — в Magic 8 Pro даже предусмотрена отдельная физическая кнопка для вызова ИИ-функций. Это выделяет смартфон среди других в подборке.

В остальном это типичный флагман: в нем установлен чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 и тройная камера на 50, 200 и 50 Мп с ИИ-стабилизацией. Также есть LTPO OLED-дисплей диагональю 6,71 дюйма с разрешением 2808x1256 пикселей и частотой 120 Гц. Объема батареи хватит на целый день использования — 7100 мАч, поддерживается быстрая проводная зарядка на 100 Вт и беспроводная на 80 Вт.

Honor Magic 8 Pro Honor

Vivo X300 Pro

Кому подойдет: поклонникам мобильной фотографии и фирменной оболочки OriginOS.

Официально представленный в РФ Vivo X300 Pro получил лучшие камеры в классе: основной модуль на 50 Мп дополнен телеобъективом на 200 Мп и ультраширокоугольной камерой с разрешением 50 Мп. Правда, российская версия лишена коллаборации с Zeiss.

Смартфон оснащен 6,78-дюймовым экраном с разрешением 2800х1260 пикселей и частотой 120 Гц, а также процессором MediaTek Dimensity 9500. Аккумулятор — 6510 мАч с зарядкой 90 Вт по проводу и 40 Вт «по воздуху».

Vivo

realme GT 8 Pro

Кому подойдет: любителям мобильной фотографии и нестандартного дизайна.

Смартфон realme GT 8 Pro стал первым по-настоящему флагманским устройством бренда. Гаджет выделяется необычным дизайном со сменным блоком камер и коллаборацией с японским фотопроизводителем Ricoh.

Устройство получило тройную камеру с разрешением 50, 200 и 50 Мп, а также отдельный режим уличной съемки Ricoh GR. AMOLED-дисплей на 6,79 дюйма с разрешением 3136х1440 пикселей поддерживает частоту 144 Гц, благодаря чему обеспечивает достойную по качеству и плавности картинку.

За производительность в нем отвечает Snapdragon 8 Elite Gen 5, а автономность — батарея на 7000 мАч с проводной зарядкой мощностью 120 Вт и беспроводной на 50 Вт. Корпус защищен по стандартам IP68/IP69, а крышка выполнена из экокожи.

Realme

Vivo X300 Ultra

Кому подойдет: профессиональным фотографам и пользователям, которым нужен бескомпромиссный смартфон.

Vivo X300 Ultra — один из самых амбициозных камерофонов года, который пока еще не вышел. С учетом того, что прошлогодняя модель заслуженно считается одним из лучших смартфонов для фотосъемки, ожидания от будущего устройства высокие.

Смартфону приписывают тройную камеру Zeiss с крупными сенсорами на 200, 200 и 50 Мп, благодаря чему снимки должны быть максимально детализированными. Вероятнее всего, для смартфона также выйдет так называемый Photo Kit — набор из чехла, внешнего объектива, рукоятки и прочих аксессуаров, превращающий смартфон в камеру.

Среди прочих характеристик в утечках отмечают наличие батареи емкостью 7000 мАч с поддержкой стоваттной зарядки и флагманский чип Snapdragon 8 Elite Gen 5. Причем, в отличие от предшественника, эта модель поступит в продажу на международном рынке, и, возможно, российском. Презентация ожидается примерно в апреле.

Vivo

Samsung Galaxy S26 и S26 Ultra

Некоторые пользователи принципиально не готовы рассматривать к покупке китайские устройства. В таком случае рынок Android-смартфонов предлагает выбор из большого числа альтернатив, среди которых самые именитые — Samsung.

Кому подойдут: поклонникам Samsung, а также тем, кто хочет компактный (Galaxy S26) или бескомпромиссный южнокорейский флагман (Galaxy S26 Ultra). Их презентация ожидается в первом квартале 2026 года.

Samsung Galaxy S26

Базовая версия серии, по слухам, получит 6,3-дюймовый AMOLED-экран, фирменный чип Exynos 2600 и тройную камеру на 50, 12 и 10 Мп.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Флагман серии сможет похвастаться более крупным дисплеем на 6,9 дюйма и сразу четырьмя камерами на 200, 50, 50 и 10 Мп. Более того, смартфон получит чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, который среди фанатов Samsung ценится больше их собственных процессоров, а также скромную батарею на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 60 Вт.

Samsung Galaxy S26 Ultra TT Technology

iPhone 18 Pro и Pro Max

Кому подойдет: фанатам Apple и желающим получить самый мощный смартфон.

Apple готовит серьезное обновление: впервые с 2022 года ее смартфоны лишатся выреза Dynamic Island в пользу небольшого выреза под селфи-камеру. По данным инсайдеров, сканер лица Face ID разместят прямо под экраном и сделают его «невидимым». Из-за этого смартфон должен получить обновленный дизайн спереди.

Тыльная часть сохранит дизайн предшественника: цельнометаллический корпус будет иметь лишь обновленную расцветку и улучшенную систему охлаждения.

Изменения ждут начинку: iPhone 18 Pro обретет 2-нм чипсет Apple A20 Pro и основную камеру с регулируемой диафрагмой. Благодаря этому пользователи смогут регулировать степень размытия фона, а камера захватывать больше света. Анонс флагманских смартфонов традиционно состоится в сентябре. При этом базовый iPhone 18 могут показать лишь весной 2027 года.

Apple

iPhone Fold

Кому подойдет: фанатам Apple, которые давно мечтали о складном смартфоне.

Первый складной смартфон Apple обещает стать одним из главных релизов года. Устройство сможет похвастаться 7,8-дюймовым внутренним экраном без видимой складки и внешним дисплеем на 5,5 дюйма.

Толщина в разложенном виде составит всего 4,8 мм. Инсайдеры также приписывают будущему смартфону двойную камеру на 48 Мп, две селфи-камеры (в каждом экране) с небольшим вырезом и сканер отпечатков пальцев Touch ID вместо Face ID. Презентация ожидается осенью 2026 года.

Apple

Samsung Galaxy Z Fold8

Кому подойдет: тем, кто работает с документами или хочет смартфон с большим экраном.

Galaxy Z Fold8 продолжит развитие линейки складных смартфонов Samsung. Ожидается, что складка на месте сгиба станет еще менее заметной, будет увеличена батарея и появится поддержка стилуса S Pen, которой по неизвестной причине лишился предшественник.

По слухам, гаджет обретет внутренний дисплей на 8 дюймов и внешний 6,5-дюймовый экран, а также флагманский чип Snapdragon 8 Elite Gen 5. Его презентация ожидается в конце лета.