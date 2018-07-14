Лавров: Россия готова обсуждать с США вопросы кибербезопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном любые вопросы кибербезопасности. Об этом сообщает RT.

По его словам, от американской стороны поступают сигналы о готовности возобновить обсуждение вопросов кибербезопасности.

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Он также отметил, что Россия готова обсудить с США вопросы, которые вызывают беспокойство у Вашингтона.

Ранее Лавров заявил, что идеальным итогом предстоящей встречи российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа станет разморозка каналов связи по ключевым вопросам.

Он также добавил, что встреча будет успешной, если Россия и США «начнут нормально общаться» после нее.