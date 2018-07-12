Источник: Лавров не собирается посещать Грецию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не планирует посещать Грецию, несмотря на соответствующее предложение от греческой стороны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленный источник в российском МИДе.

По данным источника, Лавров получил приглашение посетить Грецию, визит министра планировался на осень, но в настоящее время посещение страны не планируется.

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«Приглашение главе МИД России посетить Грецию было получено пару месяцев назад, и визит планировался на осень... его проработка не ведется», — сказал источник.

По его словам, в данный момент «нет понимания», как визит может быть осуществлен, учитывая высылку двух российских дипломатов из Греции.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировал высылку российских дипломатов из Греции.