В Кремле прокомментировали инцидент в Эймсбери

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет о смерти Дон Стерджесс, которая погибла от отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» в английском Эймсбери. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы, разумеется, очень сожалеем в связи с кончиной британской гражданки. Мы по-прежнему глубоко озабочены продолжающимися проявлениями этих отравляющих веществ на территории Великобритании», — сказал Песков.

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Он отметил, что доступность отравляющих веществ на территории Великобритании представляет опасность не только для британцев, но и для жителей всей Европы. Песков напомнил, что российские власти с самого начала предлагали британской стороне помощь в расследовании инцидента в Солсбери, где ранее «Новичком» были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Он подчеркнул, что предложение России осталось без ответа.

Ранее в Минпромторге рассказали, когда Россия отреагирует на инцидент в Эймсбери.