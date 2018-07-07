Медведев возглавит российскую делегацию на инаугурации Эрдогана

Премьер-министр России Дмитрий Медведев возглавит российскую делегацию, которая прибудет на церемонию инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом говорится в сообщении кабмина России.

Отмечается. что церемония инаугурации состоится в понедельник, 9 июля.

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«По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина 9 июля председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев посетит Турцию для участия в церемонии инаугурации президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана», — говорится в анонсе.

Ранее в Турции объявили окончательные результаты президентских выборов.

По официальным данным, Эрдоган набрал 52,59% голосов. За его ближайшего соперника от Народно-республиканской партии Мухаррема Индже проголосовали 30,64% избирателей.