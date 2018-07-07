Президент Филиппин пообещал уйти в отставку, если ему покажут селфи с Богом

Президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал уйти в отставку, если он получит доказательства существования Бога. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Филиппинский лидер заявил, что в качестве доказательства подойдет единственный свидетель, который сфотографировал Бога или сделал с ним селфи. Это, по его словам, поможет его убедить, что человек может говорить с Богом и видеть его. При этом Дутерте отметил, что в космосе, вероятно, существует некая высшая сила, которая поддерживает порядок.

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На прошлой неделе президент Филиппин оскорбил Бога, назвав его «тупицей» и «сукиным сыном», комментируя христианский догмат о первородном грехе. Эти высказывания вызвали массовое негодование в стране, большая часть населения которой исповедует католицизм.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах застрелили мэра города во время официальной церемонии.