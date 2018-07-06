Путин обсудил с Назарбаевым график встреч и поздравил с 20-летием Астаны

Президент России Владимир Путин и его коллега из Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора обсудили график предстоящих встреч. Также Путин поздравил его с днем рождения и с 20-летим Астаны, сообщает официальный сайт Кремля.

По данным пресс-службы, в ходе телефонного разговора лидеры обсудили вопросы двухсторонней и международной повестки дня и обсудили график предстоящих контактов. Также Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и расширении сотрудничества между Москвой и Астаной.

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Отмечается, что ранее российский лидер уже направил Назарбаеву поздравительную телеграмму, в которой отметил «добрые, товарищеские отношения», установившиеся между президентами двух стран.

«Сформулированные вами идеи евразийской интеграции последовательно воплощаются в жизнь, способствуя социально-экономическому развитию наших стран, обеспечению стабильности и безопасности на континенте», — сказано в поздравлении.

В поздравлении Путин подчеркнул заслуги Назарбаева и уважение к нему со стороны граждан Казахстана, а также его международный авторитет.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин похвалил президента Казахстана за умение окружать себя молодыми людьми.