Российские и финские дипломаты обсудили аспекты встречи Путина и Трампа

Дипломаты из России и Финляндии в ходе двусторонней консультации в Хельсинки обсудили аспекты предстоящей встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом РИА «Новости» рассказал директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин.

Отмечается, саммит пройдет 16 июля в Хельсинки и станет первой полноценной встречей лидеров России и США, не привязанной к саммитам. Ранее Путин и Трамп встречались во время саммита G20, а также недолго побеседовали в 2017 году на саммите АТЭС во Вьетнаме.

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Келин отметил интерес Финляндии к предстоящей встрече российского и американского президентов.

«Надо сказать, что финские коллеги также со своей стороны готовятся в том плане, что президент Финляндии Саули Ниинисте намерен провести двусторонние встречи с Путиным и Трампом, готовит свою повестку дня, он ее вчера огласил», — рассказал Келин.

Он также подчеркнул интерес финской стороны к «арктической проблематике», заявив, что обмен мнениями происходил на хорошем уровне.

Ранее Time назвал Хельсинки идеальным местом для встречи Путина и Трампа.