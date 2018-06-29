Эксперт: Конгресс США не будет всерьез обсуждать присоединение Пуэрто-Рико

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв заявил, что для США важнее обсуждение международной ситуации, чем вхождение Пуэрто-Рико в состав Америки в качестве ещё одного штата, передает НСН.

Законопроект о принятии Пуэрто-Рико в состав США на правах 51-го штата зарегистрирован в американском Конгрессе. Документ был внесён 37 законодателями и представителем территории в нижней палате Конгресса Соединённых Штатов Дженнифер Гонсалес-Колон. На своей странице в Twitter она подчеркнула, что гордится тем, что причастна к данному событию.

«Этот вопрос стоит очень давно. В принципе, Пуэрто-Рико находится в статусе территории вроде доминиона или контролируемой территории, у которой особые отношения с США. Вопрос перехода в состав американской федерации рассматривается достаточно долго, потому что он должен быть одобрен всеми остальными штатами (по крайней мере большинством). Особого смысла для серьёзного обсуждения в нынешних условиях, когда есть гораздо более острые проблемы и в самих США, и в международной ситуации, нет», - отметил Рогулёв.