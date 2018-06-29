Путин поздравил президента Туркменистана с днем рождения

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим коллегой из Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым «тепло поздравил» его с днем рождения, сообщается на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что Путин пожелал Бердымухамедову дальнейших успехов в государственной деятельности на посту президента Туркменистана и выразил надежду на расширение сотрудничества между странами.

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«Лидеры подтвердили стремление и далее расширять сотрудничество двух стран в самых различных областях», — говорится в заявлении.

Как сообщается, помимо телефонного разговора ранее Путин уже направил Гурбангулы Бердымухамедову поздравительную телеграмму.

«В России высоко ценят Ваши усилия по укреплению отношений стратегического партнерства между нашими государствами, взаимовыгодного сотрудничества на всех направлениях», — отмечается в телеграмме.

Ранее сообщалось, что Бердымухамедов подарил Путину щенка породы туркменский алабай по кличке Верный.