В ФРГ захотели помочь России и США преодолеть «опасное безмолвие»

Глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас заявил, что Германия намерена внести вклад в улучшение отношений между Россией и США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что такое заявление министр сделал в Берлине на конференции по проблемам ядерного разоружения, которую организовал фонд им. Фридриха Эберта.

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«Мы должны при помощи мудрой дипломатии внести вклад в то, чтобы опасное безмолвие между двумя крупными ядерными державами, США и Россией, было преодолено», — сказал Маас.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что российская сторона надеется обсудить с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном «печальное состояние» отношений между странами.