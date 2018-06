Джонсон неожиданно прибыл в Афганистан

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прибыл в Афганистан с необъявленным визитом, сообщается в твиттере британского МИДа.

В МИДе заявили, что Джонсон прибыл в Кабул, чтобы продемонстрировать поддержку недавним положительным переменам в стране. Также отмечается, что министр провел переговоры с командующим миссией НАТО в регионе.

10 июня сообщалось, что власти Афганистана продлили перемирие с талибами на десять дней, до 27 июня. Позднее местные СМИ сообщали, что президент Афганистана Ашраф Гани предложил главарю группировки «Талибан» провести прямые переговоры.

Военизированное движение «Талибан» признано Верховным Судом террористической организацией, его деятельность запрещена на территории России.

"I was proud and inspired to be in Kabul to see how the UK is working in support of the Afghan Government"



Foreign Secretary @BorisJohnson flies into Kabul to support signs of progress in Afghanistan.



https://t.co/OeuYqFU7oJ pic.twitter.com/E1LYIloLyD