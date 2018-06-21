В МИД Ирана рассказали, при каких условиях страна будет сотрудничать с США

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в статье для Iran Daily написал, что иранские власти будут сотрудничать с США в том случае, если американские власти перестанут нарушать политические принципы и применять угрозы вторжения.

«Если правительство США наберется смелости и откажется от такой политики на словах и на деле, ее глобальная изоляция закончится», — написал Зариф.

Реклама

Также он отметил, что в случае выполнения этого условия, в мире появится «новый образ» Соединенных Штатов. По его мнению, он позволит стране «проложить путь» к совместной работе по обеспечению безопасности и процветания в мировом сообществе.

Ранее сообщалось, что правительство Ирана не увидело оснований для переговоров с США.