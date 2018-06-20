Путин: Россия готова и дальше конструктивно работать с ООН

Россия готова и дальше конструктивно работать с ООН, передает РИА «Новости» заявление президента Владимира Путина.

Об этом Путин сказал на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

«Мы готовы и дальше также конструктивно работать. Считаем, что ООН является единственной универсальной площадкой… роль организации как универсального инструмента в решении кризисов, предупреждении кризисов в международных делах является абсолютно уникальной», — сказал Путин.

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Он напомнил, что Россия сейчас председательствует в Совбезе ООН, и выразил надежду, что работа будет также конструктивной.

Ранее в постоянном представительстве России при ООН заявили, что выход США из Совета ООН по правам человека (СПЧ) может быть обусловлен тем, что в Вашингтоне хотели превратить Совет в «послушный инструмент продвижения своих интересов».