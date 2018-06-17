NYT: американский бизнесмен помогал налаживать связи США-КНДР через зятя Трампа

Американский бизнесмен Гэбриел Шульце помогал представителям Северной Кореи наладить неформальные контакты с Соединенными Штатами через зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник.

По данным издания, представители КНДР предложили Шульце организовать через Кушнера секретный канал связи с Вашингтоном.

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Как отмечается, зять Трампа не общался с представителями Северной Кореи напрямую, однако, уведомил о контактах с КНДР тогдашнего директора ЦРУ Майка Помпео.

По словам источника, Северная Корея регулярно использовала посредников для налаживания отношений с Белым домом.

Ранее Трамп заявил, что сам предложил приостановить совместные военные учения Вашингтона и Сеула на время переговоров с Пхеньяном.