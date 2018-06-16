Адвокат Трампа: президент не будет помиловать фигурантов «российского дела»

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что американский лидер не станет помиловать тех, кто будет осужден по делу о «вмешательстве России» в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает CNN.

«Трамп не помилует никого в этом расследовании», — сказал Джулиани.

Реклама

Однако, по его словам, Трамп не собирается отказываться от данной прерогативы, если после завершения расследования ему будет доложено о судебной ошибке.

Он также подчеркнул, что лично посоветовал Трампу не помиловать осужденных по «российскому делу».

Ранее сообщалось, что суд арестовал фигуранта дела о «вмешательстве России» Пола Манафорта, который является бывшим главой избирательного штаба Трампа.