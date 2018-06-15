Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону урегулирование ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином… Затронуты некоторые актуальные вопросы международной повестки, включая урегулирование ситуации на Корейском полуострове», — говорится в сообщении.

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Путин поблагодарил китайского лидера за гостеприимство на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Также Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с успешным открытием чемпионата мира по футболу и пожелал удачи российской сборной.